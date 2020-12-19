Рязанец пожаловался на прием в «красной зоне» ОКБ

О посещении больницы житель Рязани
«Заходишь в общий хол с надписью „красная зона“, внутри 20 бедолаг, стоят два стола у дивана, который в принципе стоит в приемном покое больницы, занимаешь очередь и просто ждешь. Приезжает скорая, людей на каталках привозят, и они без очереди, оформляются теми же людьми».
Мужчина добавил, что выписывают из «красной зоны» и приходят встречать в тот же холл, где люди потенциально заражены.
По словам автора поста, чтобы сделать КТ, он провел в ОКБ с 12:50 до 18:15.
«Лично я приехал туда с температурой. Приехал домой, температура 38,9. Берегите себя!» — подытожил рязанец.
Напомним, в начале декабря вице-губернатор Игорь Греков посетил «красные зоны» в филиалах Перинатального центра и Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой на улице Крупской. Рейды прошли также в Михайловском межмуниципальном центре, Рязанской больнице №10, БСМП, ОКБ имени Семашко.
Ранее рязанский священник Дмитрий Фетисов сделал выводы после посещения «красной зоны». Иерей рассказал, что в защитном костюме, который носят медики и все, кто контактирует с заразившимися коронвирусом, тяжело находиться даже непродолжительное время.