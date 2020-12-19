Рязань встала в предпраздничных пробках

Рязань стоит в сильных пробках. По данным «Яндекс-карт», наиболее затруднено движение по дублеру улицы Есенина, Грибоедова, на Окском проезде, Дзержинского, Первомайском проспекте, частично на Московском, Касимовском и Муромском шоссе, проезде Яблочкова и Новоселов. На этих улицах наблюдаются 8-балльные пробки.

В субботу, 19 декабря, на дорогах Рязани наблюдаются сильные пробки.

По данным «Яндекс-карт» на 14:30, наиболее затруднено движение по дублеру улицы Есенина, Грибоедова, на Окском проезде, Дзержинского, Первомайском проспекте, частично на Московском, Касимовском и Муромском шоссе, проезде Яблочкова и Новоселов. На этих улицах наблюдаются 8-балльные пробки.

Осложняет ситуацию на дорогах также небольшой снегопад.

Выходные 19-20 декабря — предпоследние до новогодних праздников. Напомним, суббота 26 декабря в Рязанской области для госслужащих будет рабочей, чтобы жители могли отдохнуть 31 декабря.