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Роспотребнадзор спрогнозировал сроки окончания пандемии в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или даже раньше. Фильм показали в субботу, 19 декабря, на телеканале «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или даже раньше. Фильм показали в субботу, 19 декабря, на телеканале «Россия-1».

По словам Поповой, ситуация «зависит сегодня от каждого».

Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что в борьбе с COVID-19 поможет вакцинация, но «циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени».