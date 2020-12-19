Роспотребнадзор спрогнозировал сроки окончания пандемии в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или даже раньше. Фильм показали в субботу, 19 декабря, на телеканале «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или даже раньше. Фильм показали в субботу, 19 декабря, на телеканале « Россия-1 ».

По словам Поповой, ситуация «зависит сегодня от каждого».

Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что в борьбе с COVID-19 поможет вакцинация, но «циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени».