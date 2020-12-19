«Рельеф-Центр» и сеть магазинов «Канцлер» выступили партнерами благотворительной акции Фонда Тимченко и АНО «Забота и Милосердие»

Как отметили в компании «Рельеф-Центр», благотворительность — важная часть корпоративной культуры. Многие региональные проекты в сфере образования и молодежной политики, здравоохранения, культуры и спорта реализуются при поддержке холдинга. В частности, на регулярной основе оказывается помощь талантливым детям и коллективам, малообеспеченным семьям и ветеранам.

НКО-партнер Фонда Тимченко в Рязанской области АНО по предоставлению социальных услуг «Забота и Милосердие» в партнерстве c компанией «Рельеф-Центр» с сетью магазинов «Канцлер» окажут адресную поддержку нуждающимся семьям. Семьи получат подарочные сертификаты на приобретение канцелярских товаров.

Списки нуждающихся формировали различные общественные организации Рязанской области, зная ситуации конкретных семей на местах. Выдача сертификатов проходит в домике «Заботы и Добра» в Лесопарке по расписанию с соблюдением всех противоэпидемических норм. Родители смогут использовать сертификат в любом магазине сети «Канцлер» и выбрать подарки для детей из широкого ассортимента.

Программа Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы», направленная на поддержку наиболее пострадавших социальных групп, стартовала в мае. В программу вошли 16 регионов, в том числе Рязанская область.

Как отметили в компании «Рельеф-Центр», благотворительность — важная часть корпоративной культуры. Многие региональные проекты в сфере образования и молодежной политики, здравоохранения, культуры и спорта реализуются при поддержке холдинга. В частности, на регулярной основе оказывается помощь талантливым детям и коллективам, малообеспеченным семьям и ветеранам.