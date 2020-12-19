\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-6°
Вск, 20
-10°
Пнд, 21
-6°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 75.35 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
Вчера 13:41
4 246
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
4 399
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
6 345
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
15 503
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
«Рельеф-Центр» и сеть магазинов «Канцлер» выступили партнерами благотворительной акции Фонда Тимченко и АНО «Забота и Милосердие»
Как отметили в компании «Рельеф-Центр», благотворительность — важная часть корпоративной культуры. Многие региональные проекты в сфере образования и молодежной политики, здравоохранения, культуры и спорта реализуются при поддержке холдинга. В частности, на регулярной основе оказывается помощь талантливым детям и коллективам, малообеспеченным семьям и ветеранам.

НКО-партнер Фонда Тимченко в Рязанской области АНО по предоставлению социальных услуг «Забота и Милосердие» в партнерстве c компанией «Рельеф-Центр» с сетью магазинов «Канцлер» окажут адресную поддержку нуждающимся семьям. Семьи получат подарочные сертификаты на приобретение канцелярских товаров.

Списки нуждающихся формировали различные общественные организации Рязанской области, зная ситуации конкретных семей на местах. Выдача сертификатов проходит в домике «Заботы и Добра» в Лесопарке по расписанию с соблюдением всех противоэпидемических норм. Родители смогут использовать сертификат в любом магазине сети «Канцлер» и выбрать подарки для детей из широкого ассортимента.

Программа Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы», направленная на поддержку наиболее пострадавших социальных групп, стартовала в мае. В программу вошли 16 регионов, в том числе Рязанская область.

Как отметили в компании «Рельеф-Центр», благотворительность — важная часть корпоративной культуры. Многие региональные проекты в сфере образования и молодежной политики, здравоохранения, культуры и спорта реализуются при поддержке холдинга. В частности, на регулярной основе оказывается помощь талантливым детям и коллективам, малообеспеченным семьям и ветеранам.