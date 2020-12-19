Соцсети: под Рязанью произошло смертельное ДТП
Фотографии опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».По словам автора снимков, авария произошла около Алеканова. «Аккуратнее и бдительнее за рулем, горели, и есть трупы», — написал автор.
В субботу, 19 декабря, под Рязанью произошло серьезное ДТП. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».
По словам автора снимков, авария случилась около Алеканова.
«Аккуратнее и бдительнее за рулем, горели, и есть трупы», — написал автор.
Судя по снимку, на месте работают пожарные и полиция.
Подробности аварии уточняются.
Позже появилось видео с места ДТП.