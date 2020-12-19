Соцсети: под Рязанью произошло смертельное ДТП

Фотографии опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».По словам автора снимков, авария произошла около Алеканова. «Аккуратнее и бдительнее за рулем, горели, и есть трупы», — написал автор.