Оперштаб: 31 рязанец с COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ

В субботу, 19 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что 31 рязанец с COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ. Всего в больницах лежат 543 заразившихся коронавирусом, в том числе троих детей.

В субботу, 19 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что 31 рязанец с COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ. Всего в больницах лежат 543 заразившихся коронавирусом, в том числе троих детей.

Состояние 70 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 404 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 69 человек.