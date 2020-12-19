«Новогодний олень» и «Русалка». Среди осужденных рязанок устроили конкурс причесок
В финал вышли четыре девушки. Первое место присудили автору прически «Русалка». Второе и третье место получили девушки, сделавшие прически «Новогодний олень» и «Каскад».
В рязанской колонии-поселении №4 провели конкурс причесок. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
В финал вышли четыре девушки. Первое место присудили автору прически «Русалка». Второе и третье место получили девушки, сделавшие прически «Новогодний олень» и «Каскад».