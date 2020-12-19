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Названы симптомы постковидного синдрома
Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал руководство по лечению постковидного синдрома. Его испытывают те, кто переболел COVID-19.

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал руководство по лечению постковидного синдрома. Его испытывают те, кто переболел COVID-19, передает РИА Новости.

Среди симптомов — усталость, высокая температура, когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна. Кроме того, переболевшие коронавирусом еще длительное время могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи, анорексии, приступок тревоги и депрессии.

После COVID-19 пациенты жалуются на проблемы с сердцем и иногда на сыпь.