Глава Рязани поздравила Почетного гражданина Юлию Балакину с днем рождения

Юлия Балакина с 1975 по 2008 год работала директором школы №57. Под руководством женщины школа занимала лидирующее место в городе по числу победителей олимпиад.

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила Почетного гражданина Юлию Балакину с днем рождения и вручила ей подарок. Об этом сообщила пресс-служба гордумы в субботу, 19 декабря.

Балакина — лауреат премии имени Крупской, отличник народного просвещения РСФСР. С 1975 по 2008 год работала директором школы №57. Под руководством женщины школа занимала лидирующее место в городе по числу победителей олимпиад.

Балакина — участник ряда региональных и всероссийских научно-практических конференций вузов страны, автор методических и исследовательских работ в сфере образования и школьной психологии. Благодаря ей на базе школы №57 стали регулярно проводить семинары для учителей и директоров школ.

В 1995 году Юлии Балакиной присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани».

«Труд педагога — особый, он невозможен без любви к детям, мудрости, терпения. Наравне с родителями вы берете на себя ответственность за судьбы воспитанников, за их будущее, — сказала Юлия Рокотянская. — Спасибо за все, что вы сделали за годы работы для своих учеников, для школы, которой мы по праву гордимся».