Елена Сорокина во время видеоприема рассмотрела жалобы рязанцев

Мэр Рязани Елена Сорокина 18 декабря провела личный прием граждан в формате видеосвязи. Сорокина выслушала жалобы жителей и поручила разобраться в проблемных ситуациях.

Мэр Рязани Елена Сорокина 18 декабря, в пятницу, провела личный прием граждан в формате видеосвязи. Об этом сообщается на официальной странице Сорокиной «ВКонтакте».

Жительница дома № 1 на проезде Речников пожаловалась на работу управляющей компании, из-за того что в подвале периодически возникают засоры.

«Управлению энергетики и ЖКХ я поручила обеспечить взаимодействие с УК, чтобы привести в порядок все канализационные коммуникации. Ответственным специалистам отчитаться о проделанной работе мне лично. Сигналов от жителей по этому адресу больше быть не должно. Кроме того, не дожидаясь следующей аварии, необходимо продолжить замену коммуникаций», — написала Сорокина.

Также выяснят, кому принадлежит лестница на склоне от дома № 1 к № 1А на проезде Речников. Если она находится в ведении управляющей компании, она должна отремонтировать объект. В ином случае ремонт выполнит город.

Один из заявителей рассказал об отсутствии в доме № 3 на улице Совхозной управляющей компании. Сорокина поручила за месяц разобраться с этой ситуацией. Дом расположен на площадке перспективного строительства. Застройщик в 2014 году заключил с администрацией города договор, по которому должен был расселить его. Однако от своих обязательств застройщик отказывается. Власти направили требование о выплате неустойки и претензию.

Житель дома № 3 на улице Совхозной долгое время стоит в очереди на получение жилья, он инвалид. Сорокина поручила руководителям ответственных структурных подразделений администрации взять вопрос на контроль.

Также жители попросили о ремонте дорожного покрытия на улице Луковской. Елена Сорокина поручила управлению благоустройства города с наступлением благоприятной погоды выполнить ремонт.