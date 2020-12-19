Директор «Вектора» рассказал о сроках действия прививки от COVID-19

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, в течение какого времени иммунитет защищается от коронавируса после вакцинации «ЭпиВакКороной». Исследования на лабораторных животных показали, что надежная защита формируется минимум на шестимесячный период после прививки.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, в течение какого времени иммунитет защищается от коронавируса после вакцинации «ЭпиВакКороной». Его цитирует РИА Новости.

«Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на шестимесячный период после вакцинации», — отметил Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале « Россия 1 ».

Напомним, ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V». По его словам, предположительно, она будет защищать от коронавируса около двух лет, вакцина Pfizer — 4-5 месяцев.