Названы причины повторной госпитализации после лечения COVID-19

Заболевшие СOVID-19 могут повторно попасть в больницу с осложнениями. По словам врачей, смертность людей, переболевших коронавирусом, выше, чем у тех, кто перенес другие опасные заболевания.

Заболевшие СOVID-19 могут повторно попасть в больницу с осложнениями. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила « Российская газета » со ссылкой на журнал Journal of the American Medical Association.

По данным американских врачей, из 2179 пациентов с коронавирусной инфекцией, 1775 выписали. В течение двух месяцев 354 из них были снова госпитализированы. Более 100 человек умерли. В целом у 27% пациентов возник рецидив в течение первых двух месяцев, что привело к повторной госпитализации или смерти. По словам врачей, смертность людей, переболевших коронавирусом, выше, чем у тех, кто перенес другие опасные заболевания.

Причинами повторной госпитализации медики назвали рецидив, сепсис, пневмонию и сердечную недостаточность. В группу риска попали люди старше 65 лет