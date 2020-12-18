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«Яндекс» назвал главные слова поисковых запросов за десять лет
«Яндекс» назвал самые популярные слова, которые люди употребляли в поисковых запросах за последние 10 лет. Например, в 2012 самым популярным из них было слово «мультиварка».

«Яндекс» назвал самые популярные слова, которые люди употребляли в поисковых запросах за последние 10 лет. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил ТАСС.

«У составителей словарей есть такой жанр — слово года. Аналитики «Яндекса» тоже решили в него поиграть: взяли поисковые запросы за 10 лет и нашли имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Например, в 2012 самым популярным из них было слово «мультиварка», в 2015 — «тверк», в 2020 — «карантин», — говорится в сообщении.

Самыми популярными словами в 2011 году стали — «планшет», «купон» и «дефолт»; в 2012 — «мультиварка», «мемы» и «ультрабук»; в 2013 — «метеорит», «плейкаст», «промокод»; в 2014 — «майдан», «годжи» и «санкции»; в 2015 — «тверк», «кек» и «слипоны»; в 2016 — «гироскутер», «петиция» и «вейп»; в 2017 — «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта»; в 2018 — «слайм», «каршеринг» и «сквиши»; в 2019 — «рецессия», «постирония» и «люстрации»; в 2020 — «карантин», «пропуск» и «конституция».