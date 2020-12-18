Врач назвал два повода для употребления спиртного

Нарколог назвал два допустимых повода для употребления спиртного Психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в пятницу, 18декабря, рассказал РИА Новости, в каких случаях можно употреблять спиртное. Психиатр отметил, что, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным.

Нарколог назвал два допустимых повода для употребления спиртного Психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в пятницу, 18декабря, рассказал РИА Новости , в каких случаях можно употреблять спиртное.

«Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь», — рассказал Брюн.

Психиатр отметил, что, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным.