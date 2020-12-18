Владелец рязанской турфирмы обманул клиентов на пять миллионов

Планы на отдых сорвались у 60 жителей Рязанской области. Общий материальный ущерб составил около 5,5 миллионов рублей.

Полиция возбудила дело в отношении 43-летнего рязанца, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина являлся гендиректором турфирмы и заключал с гражданами договоры по продаже путевок лично и от лица работников организации. Последним он не сообщил о замыслах.

После заключения договора клиенты передавали деньги рязанцу. Но тот не выполнил обязательства, связанные с оплатой бронирования заявок туроператору.

По версии следствия, гендиректор компании заведомо сообщал ложные сведения о вылете, времени и месте получения турпутевки и сопутствующих документов. Планы на отдых сорвались у 60 жителей Рязанской области. Общий материальный ущерб составил около 5,5 миллионов рублей.

Следователи закончили расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Его направили в суд. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.