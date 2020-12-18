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В Югре отсидевший за убийство отца мужчина зарезал мать
Мужчина из города Лангепас убил свою 74-летнюю мать, когда та напомнила ему об убийстве отца. Отметим, что мужчина вышел из тюрьмы всго два года назад. Он провел там 10 лет. Теперь ему грозит новое наказание.

Мужчина из города Лангепас убил свою 74-летнюю мать, когда та напомнила ему об убийстве отца. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщиа Lenta.ru со ссылкой на управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По версии следствия, мужчина был пьян. Он поссорился со своей матерью. Когда она напомнила ему, что в 2008 году он убил своего отца, мужчина взял ножь и зарезал пожилую женщину.

Отметим, что мужчина вышел из тюрьмы всго два года назад. Он провел там 10 лет. Теперь ему грозит новое наказание. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).