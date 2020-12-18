В Рязанской области задержали браконьеров

В Рязанской области во вторник, 15 декабря, задержали браконьеров. Нарушение зафиксировали на территории Шелуховского государственного природного заказника Шиловского района.

В Рязанской области во вторник, 15 декабря, задержали браконьеров. Об этом сообщили на сайте регионального министерства природопользования.

Нарушение зафиксировали на территории Шелуховского государственного природного заказника Шиловского района. Там несколько браконьеров убили косулю.

Отметим, что мужчины были задержаны. Материалы для заведения уголовного дела направили в отдел МВД «Шиловский».