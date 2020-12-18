В Рязани задержали укравшего куртку мужчину

Рязани задержали укравшего куртку мужчину В Рязани полицейские задержали 30-летнего мужчину, укравшего куртку из фитнес-центра. По описанию внешности подозреваемого полицейские узнали мужчину, который не раз попадал в их поле зрения.

В Рязани задержали укравшего куртку мужчину В Рязани полицейские задержали 30-летнего мужчину, укравшего куртку из фитнес-центра. Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, на сайте регионального МВД.

В полицию обратилась 36-летняя рязанка, у которой украли куртку. Верхнюю одежду она оставила в раздевалке фитнес-центра, но когда вернулась с тренировки, ее не было. Работники центра вспомнили, что в это время в помещение заходил мужчина, но он не является клиентом клуба. По описанию внешности подозреваемого полицейские узнали мужчину, который не раз попадал в их поле зрения.

Сотрудники МВД разыскали рязанца. Он находился дома, там же обнаружили и пропавшую куртку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.