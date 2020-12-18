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В Рязани телефонные мошенники похитили более 1 миллиона рублей
В Рязани за прошедшие сутки телефонные мошенники похитили более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Они сообщили, что с их счетов пытаются украсть деньги. Для того, чтобы предотвратить кражу злоумышленники попросили потерпевших сообщить им сведения о картах.

В Рязани за прошедшие сутки телефонные мошенники похитили более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

Мошенники позвонили потерпевшим и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что с их счетов пытаются украсть деньги. Для того, чтобы предотвратить кражу злоумышленники попросили потерпевших сообщить им сведения о картах. Получив персональные данные, они украли деньги со счетов. Таким образом, со счета 44-летней рабочей пропали более 211 тысячи рублей, с банковской карты 79-летней рязанской пенсионерки — 270 тысяч рублей, у 41-летнего рабочего похитили 525 тысяч рублей, а у 45-летней медсестры украли 694 тысячи рублей.

Отметим, что по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159. Преступникам грозит до 6 лет тюрьмы.