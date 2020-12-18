В Путятинском районе «десятка» врезалась в грузовик

ДТП произошло в пятницу, 18 декабря, на 328 километре трассы М-5 около деревни Петино примерно в 1:00. Шатчанин на «ВАЗ-21102» не принял во внимание гололедицу и не выбрал безопасную скорость.