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В Пронском районе столкнулись тягач и «ГАЗель», есть пострадавшие
По предварительной информации, 29-летний житель Рязанской области, управляя седельным тягачом «МАЗ» ехал со стороны Рязани и столкнулся с «ГАЗелью». За рулем второй машины был 47-летний житель Тамбовской области.

В Пронском районе столкнулись тягач и «ГАЗель». Есть пострадавшие, сообщла пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло в четверг, 17 декабря, примерно в 21: 30 в деревне Мамоново вблизи дома №61 на улице Центральной. По предварительной информации, 29-летний житель Рязанской области, управляя седельным тягачом «МАЗ», ехал со стороны Рязани и столкнулся с «ГАЗелью». За рулем второй машины был 47-летний житель Тамбовской области.

Тамбовчанин и его 66-летняя пассажирка обращались за помощью в больницу.