Ургант пошутил о «беременной» на пресс-конференции Путина рязанке

Ургант отметил, что рязанка держала в руках табличку с надписью «Я беременна», чтобы привлечь внимание президента. В шутку ведущий решил воспользоваться этим же методом.

Ведущий Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант» пошутил о «беременной» рязанке Александре Безукладовой, которая попросила президента на конференции в четверг, 17 декабря, присвоить вице-губернатору Игорю Грекову звание Героя России.

Ургант отметил, что рязанка держала в руках табличку с надписью «Я беременна», чтобы привлечь внимание президента.

В шутку ведущий решил воспользоваться этим же методом, чтобы Путин посмотрел передачу. Ургант приклеил подпись «Я беременный» к своему компьютеру.

Напомним, РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.