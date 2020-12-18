Умерла директор рязанской школы №33

«Свою трудовую жизнь Светлана Ивановна посвятила образованию, его совершенствованию, воспитанию молодого поколения, повышению уровня профессионального мастерства педагогов, — отметили в администрации города. — Она пользовалась заслуженным уважением у коллег, подчиненных и руководителей как тактичный, порядочный, добрый и отзывчивый человек».