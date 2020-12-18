Сотрудники Роспотребнадзора дали советы по выбору елки

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, на что обращать внимание при покупке новогодней ёлки. Отмечается, что лучше отправиться за елкой ближе к Новому году, после 20 декабря.

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, на что обращать внимание при покупке новогодней ёлки. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

«Приобрести живую елку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках и на территориях, прилегающих к торговым центрам. Покупать елки „с рук“, у так называемых „черных лесорубов“, незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучше отправиться за елкой ближе к Новому году, после 20 декабря. Тогда дерево не осыпется до праздников. Ствол дерева должен быть толстым, без трещин, а ветви — гибкими.