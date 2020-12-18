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Соцсети: в Касимове сбили человека
«Мы шли с подругой около „Доброцена“, разговариваем, смеемся, и вдруг происходит сильный стук. Мы испугались, посмотрели назад, а там человек лежит, и все люди сбегаются…» — написала в комментариях горожанка, отметив, что не знает, жив ли пострадавший.

В Касимове сбили человека. Об этом вечером в пятницу, 18 декабря, сообщили в группе «Типичный Касимов».

Автор фото уточнил, что ДТП произошло на площади Ленина. Судя по фото, на место приезжала скорая.

«Мы шли с подругой около „Доброцена“, разговариваем, смеемся, и вдруг происходит сильный стук. Мы испугались, посмотрели назад, а там человек лежит, и все люди сбегаются…» — написала в комментариях горожанка, отметив, что не знает, жив ли пострадавший.

Подробности ДТП уточняются.