Рязанских дорожников перевели на усиленный режим работы

Из-за похолодания возможна гололедица. Порядка 120 единиц техники обрабатывают дороги противогололедными материалами. «При ухудшении погодных условий на линию будет выведена дополнительная техника. На наиболее опасных участках автодорог работы будут выполнены в несколько циклов», — отметили в ведомстве.

Рязанских дорожников перевели на усиленный режим работы. Об этом утром в пятницу, 18 декабря, сообщил региональный минтранс.

Из-за похолодания возможна гололедица. Порядка 120 единиц техники обрабатывают дороги противогололедными материалами.

«При ухудшении погодных условий на линию будет выведена дополнительная техника. На наиболее опасных участках автодорог работы будут выполнены в несколько циклов», — отметили в ведомстве.

Водителей призвали избегать резких маневров, следить за скоростью и не создавать препятствий для дорожной техники.

Ранее региональное ГУ МЧС выпустило метопредупреждение из-за ухудшения погоды.