Рязанка выиграла у блогеров «БМВ»

Конкурс проводили среди тех, кто заказывал косметику. Победителей определяли с помощью «Колеса Фортуны». Рязанка пояснила, что блогеры разыгрывали три разные машины.

Рязанка Светлана Тюшкина выиграла BMW 2 Gran Coupe в конкурсе, который устроили известные блогеры. Она рассказала РЗН. инфо, что не станет продавать машину и будет лично ей пользоваться.

Конкурс проводили среди тех, кто заказывал косметику. Победителей определяли с помощью «Колеса Фортуны». Тюшкина пояснила, что блогеры разыгрывали три разные машины.

«До сих пор я еще до конца не осознаю, что это все происходит именно со мной! Но я ни капли не сомневалась, что это все по-честному! Что творилось у меня внутри в тот момент, когда она мне выпала — не описать! Таких чувств я не испытывала никогда!» — поделилась рязанка.