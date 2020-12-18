Рязанцам рассказали как получить президентскую выплату в пять тысяч рублей

Сотрудники рязанского Пенсионного Фонда рассказали горожанам, как получить президентскую выплату в 5000 рублей. По предварительным данным, в Рязанской области деньги получит 90 тысяч семей.

Сотрудники рязанского Пенсионного Фонда рассказали горожанам, как получить президентскую выплату в 5000 рублей. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили на сайте издательства « Пресса ».

По предварительным данным, в Рязанской области деньги получит 90 тысяч семей. Средства перечислят семьям на каждого ребенка, младше 7 лет. Право получить материальную помощь имеет один из родителей, усыновителей или опекунов. Если рязанцы уже получали средства на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет, пенсионный фонд автоматически перечислит выплату по уже имеющимся реквизитам. Такие семьи получат деньги до конца декабря 2020 года.

Если ранее родители уже получала выплату ли ребенок появился после 1 июля 2020 года, пенсионный Фонд потребует заявление. Его необходимо подать до 1 апреля 2021 года через портал государственных услуг или в клиентскую службу Пенсионного Фонда России. Перевод возможен на счет любого банка страны.

Подробную инструкцию по получению выплаты читайте в разделе «Публикации».