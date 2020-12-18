Россиянам рассказали, как правильно выбрать маску

Инфекционист Сергей Неняйкин рассказал о том, как правильно выбрать защитную маску. Он отметил, что многоразовые маски из ткани плохи тем, что не имеют приспособления для фиксации на переносице.

Инфекционист Сергей Неняйкин рассказал о том, как правильно выбрать защитную маску. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила Lenta.ru.

По словам врача, маска должна быть заострена к носу, а ее верхняя часть доходить до середины переносицы. Он отметил, что многоразовые маски из ткани плохи тем, что не имеют приспособления для фиксации на переносице. А если маска прямая, то она прилегает к лицу недостаточно плотно для надежной защиты. Для того, чтобы от резинок не болели уши, специалист предложил выбрать маску на завязках. Лучше всего двухслойную с синтетическим внешним и хлопчатобумажным внутренними слоями. Маски только из одного из этих материалов быстро теряют свои свойства. Хлопчатобумажная — изменит форму, а синтетическая — может вызвать раздражение.

К тому же, чтобы чувствовать себя комфортно, лучше выбрать бесшовную маску, которая не повредит кожу.