Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны

Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус. Коэффициент распространения должен быть менее 1.

Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны, имеющие регулярное авиасообщение с Россией. Это Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова, сообщила пресс-служба ведомства.

Там обстановка соответствует всем критериям безопасности. Два из трех критериев наблюдаются в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, по одному — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии и Японии.

Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус. Коэффициент распространения должен быть менее 1.

Специалисты заключили, что сейчас в большинстве стран Европы ситуация с COVID-19 остается осложненной.