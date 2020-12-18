Рокотянская посетила МП «Детское питание»

«Детское питание» формирует продуктовые наборы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, которые находятся на дистанционном обучении и не могут получать бесплатное горячее питание в школьных столовых. С 21 декабря продуктовые наборы начнут выдавать ученикам 7-ых, 8-ых и 10-ых классов, имеющим право на льготное питание.

Глава гордумы Юлия Рокотянская Юлия Рокотянская посетила МП «Детское питание».

Как пояснила начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Инна Монахова, до пандемии малообеспеченные граждане получали благотворительное горячее питание в столовых Рязани. Из-за коронавируса горячее питание заменили на продуктовые наборы. Стоимость каждого набора 1160 рублей. В его состав входят крупы, макароны, рыбные, мясные и овощные консервы, подсолнечное масло, молоко, печенье и другие продукты. Наборы выдают в столовых города.

«Меры социальной помощи и объемы финансирования утверждает Рязанская городская дума. Продуктовые наборы — важная мера поддержки для рязанцев, особенно в период пандемии. Замена благотворительных обедов на выдачу продуктовых наборов позволяет избежать большого скопления людей в столовых. Эта помощь касается в основном инвалидов и пенсионеров, мы должны думать об их здоровье, предпринять все шаги, чтобы они не заразились», — отметила Юлия Рокотянская.

Кроме того, МП «Детское питание» формирует продуктовые наборы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, которые находятся на дистанционном обучении и не могут получать бесплатное горячее питание в школьных столовых.

Заместитель директора МП «Детское питание» Илья Докшицкий рассказал, что ученики 5 и 6 классов продукты уже получили. С 21 декабря продуктовые наборы начнут выдавать ученикам 7-ых, 8-ых и 10-ых классов, имеющим право на льготное питание. Продукты получат 1800 школьников, а также 134 ребенка, которые находятся на надомном обучении. Родители смогут забрать продуктовые наборы в школьных столовых. Чтобы не допустить скопления людей, время выдачи с каждым согласуют дополнительно.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции многие семьи оказались в трудном финансовом положении. Особенно это касается многодетных и малообеспеченных семей. Конечно, мы должны сделать все необходимое, чтобы дети получали качественное питание. Представители многодетных и малообеспеченных высказывают слова благодарности за выдачу продуктовых наборов», — сказала Юлия Рокотянская.