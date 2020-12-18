Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей

Пенсионный фонд разъяснил РИА Новости порядок новогодних выплат на детей. Родители детей до семи лет включительно смогут получить по пять тысяч рублей на каждого ребенка без заявлений, если им уже начисляли летние выплаты.

Пенсионный фонд разъяснил РИА Новости порядок новогодних выплат на детей. Родители детей до семи лет включительно смогут получить по пять тысяч рублей на каждого ребенка без заявлений, если им уже начисляли летние выплаты.

Заявление с реквизитами банковского счета нужно подать в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля или если родители не обращались ни за одной из выплат на детей. Заявления также нужны тем, кто получал летние выплаты, но закрыл банковский счет.

Заявления следует подать до 1 апреля. Сделать это можно через «Госуслуги» или в клиентских службах Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей.