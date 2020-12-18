Пьяный рязанец устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
Авария произошла в четверг, 17 декабря, примерно в 19.45, на 57 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 47-летний житель Рязанского района на «ВАЗ-2112» не справился с управлением, машина перевернулась.
Пьяный рязанец устроил ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в четверг, 17 декабря, примерно в 19:45 на 57 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 47-летний житель Рязанского района на «ВАЗ-2112» не справился с управлением, машина перевернулась.
Травмы получил десятилетний ребенок. Его госпитализировали.
Полицейские установили, что водитель был пьян.