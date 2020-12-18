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Пьяный рязанец устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
Авария произошла в четверг, 17 декабря, примерно в 19.45, на 57 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 47-летний житель Рязанского района на «ВАЗ-2112» не справился с управлением, машина перевернулась.

Пьяный рязанец устроил ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 17 декабря, примерно в 19:45 на 57 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 47-летний житель Рязанского района на «ВАЗ-2112» не справился с управлением, машина перевернулась.

Травмы получил десятилетний ребенок. Его госпитализировали.

Полицейские установили, что водитель был пьян.