Оперштаб назвал число пациентов рязанских больниц с COVID-19

Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 412 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 69 человек, из них 33 подключили к аппаратам ИВЛ.

Оперштаб при рязанском правительстве назвал число пациентов больниц с COVID-19. По данным на пятницу, 18 декабря, в стационарах лечат 553 человека, в том числе пятерых детей.

Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 412 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 69 человек, из них 33 подключили к аппаратам ИВЛ.