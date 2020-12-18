Общественный транспорт Рязани начали украшать к Новому году
Брендовая символика будет в десяти автобусах, десяти троллейбусах и пяти автобусах коммерческих перевозчиков. «На ней изображен Рязанский Почтальон — главный глашатай предстоящих праздников», — пояснили в администрации города.
Общественный транспорт Рязани начали украшать к Новому году. Об этом в пятницу, 18 декабря,
Брендовая символика будет в десяти автобусах, десяти троллейбусах и пяти автобусах коммерческих перевозчиков.
«На ней изображен Рязанский Почтальон — главный глашатай предстоящих праздников», — пояснили в администрации города.