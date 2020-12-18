На улице Соколовской на день изменят движение транспорта
Около дома №11 в субботу, 19 декабря, с 8:00 до 18:00 рабочие опилят деревья. Из-за этого изменится движение транспорта, сообщил сайт мэрии.
В Рязани на день перекроют улицу Соколовскую. Об этом
Около дома №11 в субботу, 19 декабря, с 8:00 до 18:00 рабочие опилят деревья. Из-за этого изменится движение транспорта:
- автобусы №12 при движении из города будет следовать до остановки «Кирпичный завод», затем на разворот, далее по своему маршруту;
- автобусы №49М2 на участке пути между остановками «улица Добролюбова» и «Кирпичный завод» следуют по 2-ой Прудной улице, 1-ой Прудной улице, улице Связи (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.