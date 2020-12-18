Минтруд предложил упростить оформление больничного

Сейчас в 77 регионах реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Каждый раз при предоставлении листка нетрудоспособности работник должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.

Минтруд предложил упростить оформление больничного. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас в 77 регионах реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Каждый раз при предоставлении листка нетрудоспособности работник должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.

Согласно проекту Минтруда, эти сведения нужно будет предоставить лишь единожды. Дополнительные справки могут потребоваться только в исключительных случаях.