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Минтруд предложил упростить оформление больничного
Сейчас в 77 регионах реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Каждый раз при предоставлении листка нетрудоспособности работник должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.

Минтруд предложил упростить оформление больничного. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас в 77 регионах реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Каждый раз при предоставлении листка нетрудоспособности работник должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.

Согласно проекту Минтруда, эти сведения нужно будет предоставить лишь единожды. Дополнительные справки могут потребоваться только в исключительных случаях.