Малышева рассказала о появлении синяков на телах больных COVID-19

Телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Дмитрий Дупляков рассказали в эфире программы «Жить здорово!», почему на телах людей, которые лечились в большице от СOVID-19 могут появляться синяки. Дупляков рассказал, что у каждого пятого человека, который принимает эти препараты появляется кровь в моче или мокроте. Но это никак не влияет на жизнь человека.

Телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Дмитрий Дупляков рассказали в эфире программы «Жить здорово!», почему на телах людей, которые лечились в большице от СOVID-19 могут появляться синяки. Об этом в пятницу, 18декабря, сообщила газета Lenta.ru .

По словам ведущей, пациентам, больным коронавирусом, нередко назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Они необходимы, чтобы предотвратить образование микротромбов. Когда эти лекарства принимают пожилые люди, у них могут появляться синяки от любого прикосновения.

Дупляков рассказал, что у каждого пятого человека, который принимает эти препараты появляется кровь в моче или мокроте. Но это никак не влияет на жизнь человека.