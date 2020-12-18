Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 декабря

Предлагаем вам наш традиционный обзор культурных мероприятий на выходные. В концертном зале Рязанской филармонии 20 декабря Рязанский народный хор представит кантату «Притча». В кафе-клубе «Старый парк» 20 декабря отметят кельтский праздник Йоль — День зимнего солнцестояния. В клубе Old Tatoo Bar 20 декабря выступит группа «Обе-Рек», которая представит новый альбом «Пикник на обочине».

Предлагаем вам наш традиционный обзор культурных мероприятий на выходные.

В театре кукол зрители увидят сказку «Новогодние приключения Риты, Елки и Снежка». Рита — это маленькая девочка, а Снежок — ее кот, который однажды попадает в волшебный Котгород. В Театре драмы состоится премьера сказки «Госпожа Метелица». В этой постановке сплелись оригинальный сюжет сказки братьев Гримм и русских народных сказок. Рязанский музыкальный театр также покажет новогоднюю сказку — «Иван-Царевич и Серый Волк против Кащея и Бабы-Яги».

В концертном зале Рязанской филармонии 20 декабря Рязанский народный хор представит кантату «Притча». В кафе-клубе «Старый парк» 20 декабря отметят кельтский праздник Йоль — День зимнего солнцестояния. В клубе Old Tatoo Bar 20 декабря выступит группа «Обе-Рек», которая представит новый альбом «Пикник на обочине».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».