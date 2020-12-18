Константин Хабенский, Илон Маск и врачи, сражающиеся с пандемией коронавируса: чьи автобиографии хотели бы прочитать россияне

В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о выходе автобиографий знаменитых людей: политиков, бизнесменов, артистов или общественных деятелей. ЛитРес, лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, и сервис «Книги» от «Ростелекома» решили опросить своих пользователей, чтобы выяснить, чьи автобиографии было бы интересно прочесть россиянам.

В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о выходе автобиографий знаменитых людей: политиков, бизнесменов, артистов или общественных деятелей. ЛитРес , лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, крупнейший книжный сервис по подписке MyBook , и сервис « Книги » от «Ростелекома» решили опросить своих пользователей, чтобы выяснить, чьи автобиографии было бы интересно прочесть россиянам. Среди отечественных медийных персон лидером стал Константин Хабенский, а среди зарубежных с большим отрывом на первом месте — Илон Маск.

Кроме того, более половины опрошенных отметили, что им были бы по-настоящему интересны истории о врачах, проявивших себя в борьбе с пандемией Covid-19. Интересно, что самой популярной автобиографией в ЛитРес за все время стала «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» Генри Марша, в MyBook — «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность, творчество» режиссера Дэвида Линча.

В опросе приняли участие около 1 500 пользователей. Среди публичных российских личностей, чьи автобиографии больше всего хотели бы прочесть респонденты, на первом месте оказался актер театра и кино, руководитель благотворительного фонда Константин Хабенский (25% от общего числа проголосовавших). На втором месте — президент Российской Федерации Владимир Путин (23,5%), на третьем — Татьяна Бакальчук, российский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Wildberries, самая богатая женщина России по версии Forbes (23%). На четвертое и пятое место попали телеведущий Иван Ургант (21%) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (20,5%). В десятку самых интересных российских персон, чьи автобиографии хотели бы прочесть пользователи, также вошли писатель Виктор Пелевин, певица Земфира, блогер и журналист Юрий Дудь, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре, Григорий Перельман.

Среди музыкантов респонденты также отмечали Сергея Шнурова, рэп-исполнителя Oxxymiron и Аллу Пугачеву. В спортивной индустрии абсолютным лидером оказалась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подготовившая таких чемпионок, как Юлия Липницкая, Алина Загитова и Евгения Медведева. В категории политиков респонденты часто выбирали Алексея Навального и Рамзана Кадырова, а среди режиссёров — Никиту Михалкова.

Пользователи также ответили на вопрос о том, с автобиографией какой современной зарубежной персоны им было бы интереснее всего познакомиться. С большим отрывом, его отметила почти половина опрошенных, лидером оказался предприниматель и изобретатель Илон Маск (48%). На втором месте — предприниматель и филантроп Билл Гейтс (40,5%), на третьем — царствующая королева Великобритании и королевств Содружества — Елизавета II (40%). В пятерку попали также писатель Стивен Кинг (35,5%) и «отец Facebook» Марк Цукерберг (28,5%). В десятку: Джоан Роулинг, Леонардо Ди Каприо, основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, актриса Анджелина Джоли и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Интересно и то, что в вечном противостоянии Кейт Миддлтлон и Меган Маркл победу одержала первая, опередив супругу принца Гарри на 5%, а между Мадонной и Леди Гагой респонденты выбирали последнюю. Среди зарубежных политиков самой «интересной» для пользователей оказалась Ангела Меркель.

В целом, пользователи отметили, что наибольший интерес у них вызывают автобиографии и биографии знаменитых исторических личностей. Чуть меньше — истории жизни селебрити из мира шоу-бизнеса, а замыкают тройку бизнесмены и предприниматели. Самыми «непопулярными» для пользователей оказались спортсмены и политики. При этом 44% респондентов ответили, что однозначно доверяют таким книгам и тому, что в них написано, а 47% затрудняются с ответом.

Если говорить о биографиях и автобиографиях немедийных личностей из новостной повестки 2020 года, чьи истории было бы интереснее всего прочесть, лидерами стали врачи, проявившие себя в борьбе с Covid-19. Им отдали свои голоса более 50% респондентов. Второе и третье место с небольшой разницей заняли разработчики вакцины против коронавируса и ликвидаторы аварии на ТЭЦ в Норильске.

Кроме того, если бы пользователям самим пришлось выбирать, в каком жанре написать автобиографию своей жизни, то 31% опрошенных создали бы её в жанре повести, более 23% — в жанре комедии, а 14,5% выбрали бы драму.

В целом, жанр «биографии и мемуары» пользуется спросом у россиян. По статистике книжного сервиса ЛитРес, в 2020 году спрос на такие книги вырос на 29%. Самым популярным произведением за все время стала «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» Генри Марша. На втором месте — «Сказать жизни „Да!“: психолог в концлагере» Виктора Франкла, на третьем — «Замок из стекла» Джаннетт Уоллс. Четвертое и пятое место — Фил Найт с книгой «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем», а также Алена Долецкая с «Не жизнь, а сказка» в аудиоверсии.

В крупнейшем книжном сервисе по подписке MyBook рейтинг самых популярных биографий выглядит следующим образом. На первом месте — «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность, творчество» Дэвида Линча, на втором — «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Ева Эгер. «Бронза» у «Замка из стекла» Джаннетт Уоллс. На четвертом месте — «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем», Фила Найта, на пятом — «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра.