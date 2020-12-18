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Глава рязанского минздрава объяснил, почему среди жертв COVID-19 больше женщин
По данным на пятницу, 18 декабря, с начала пандемии в реестр умерших от коронавируса в Рязанской области внесли 123 человека — 77 женщин и 46 мужчин. Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий объяснил РЗН. инфо, почему среди жертв COVID-19 больше женщин.

По данным на пятницу, 18 декабря, с начала пандемии в реестр умерших от коронавируса в Рязанской области внесли 123 человека — 77 женщин и 46 мужчин. Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий объяснил РЗН. инфо, почему среди жертв COVID-19 больше женщин.

Министр привел данные анализов, которые показывают, что летальность от COVID-19 в регионе связана со следующими факторами: большинство умерших — люди старшего возраста, у всех имелись тяжелые сопутствующие заболевания (78%- сахарный диабет, 93% - гипертоническая болезнь, 86% - ожирение и избыточная масса тела, 2% - цирроз печени, у 1 человека лейкоз).

«К сожалению, практически все эти пациенты поздно обратились за медицинской помощью, долгое время находясь дома, — пояснил министр. — К сожалению, к нашим женщинам это относится в первую очередь — заботясь о других, они зачастую забывают о себе, занимаются самолечением. Коронавирус очень опасен и коварен, симптоматика может быть разная».

Он призвал при первых признаках ОРВИ обращаться к медикам.

«Сейчас наши врачи приобрели опыт, накопились данные, есть необходимые препараты», — подчеркнул Прилуцкий.