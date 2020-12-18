Глава «Россети Центр» посетил с рабочей поездкой западные районы Тверской области

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проинспектировал состояние баз районов электрической сети, а также ход ремонтных работ на объектах «Тверьэнерго». Глава энергокомпаний посетил Зубцовский мастерский участок, базы Западнодвинского РЭС и Торопецкого РЭС, диспетчерский пункт Торопецкого РЭС.

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проинспектировал состояние баз районов электрической сети, а также ход ремонтных работ на объектах «Тверьэнерго».

Глава энергокомпаний посетил Зубцовский мастерский участок, базы Западнодвинского РЭС и Торопецкого РЭС, диспетчерский пункт Торопецкого РЭС.

Генеральный директор «Россети Центр» возглавил штаб проведения ремонтных работ и провел доскональный анализ действий бригад филиала и привлеченных сил и средств по ликвидации технологических нарушений после непогоды 28 ноября. Игорь Маковский принял участие в постановке задач бригадам перед выездом на место проведения работ, контроле действий в рамках работы ситуационно-аналитического центра и подведению итогов работы за день. Кроме того, руководитель энергокомпании проинспектировал состояние одной из линий электропередачи, проходящей по территории Торопецкого района, и дал поручение по расчистке ряда участков просеки для предотвращений в будущем отключений электроэнергии.

Также Игорь Маковский провел встречу с главой Торопецкого район Александром Брижем, в ходе которой участники обсудили повышение эффективности взаимодействия оперативно-диспетчерских сил филиала с органами исполнительной власти муниципалитета для реагирования на обращения жителей по факту отключения электроэнергии. Генеральный директор «Россети Центр» рассказал о программе развития цифровой радиосвязи на территории Торопецкого района. Преимущество данной технологии заключается и в том, что она позволяет отслеживать перемещение бригад, обеспечивает независимую от сотовых операторов ведомственную связь, покрытие в труднодоступных местах и отслеживание местоположения сил и средств, какими возможностями не обладает мобильная связь в условиях аварийных ситуаций.

«Для нас одинаково значимы все без исключения территории нашей функциональной ответственности. Особое внимание мы уделяем удаленным районам, так как понимаем, насколько важны для их жителей надежность электроснабжения и доступность сетевой инфраструктуры», — отметил генеральных директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.