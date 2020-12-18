ГК «Автоимпорт» отметили за превосходную работу со СМИ в 2020 году

В четверг, 17 декабря, в конференц-зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького состоялось награждение победителей премии «Лучшая работа со СМИ» в 2020 году. Среди коммерческих предприятий диплом II степени получила Группа компаний «Автоимпорт».

В четверг, 17 декабря, в конференц-зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького состоялось награждение победителей премии «Лучшая работа со СМИ» в 2020 году.

Ежегодно организаторы — рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда» проводит опрос среди медиаэкспертов (редактора, директора СМИ, журналисты) на предмет выявления организаций города с наиболее успешно функционирующими пресс-службами. Эксперты оценивают вовлеченность организации в медиапространство региона, взаимодействие со СМИ, предоставление информации журналистам, а также динамику развития качества работы со средствами массовой информации за последние 3 года. Всего же 33 эксперта оценили работу 59 организаций Рязанской области.

Среди коммерческих предприятий диплом II степени получила Группа компаний «Автоимпорт».

Справка:

Группа компаний «Автоимпорт» — крупнейший автомобильный холдинг региона. В него входит 19 мировых и отечественных брендов, автомобили реализуются в 23 автосалонах, располагающихся не только в Рязани, но и в Липецке, Туле, Тамбове. Помимо новых авто, у ГК «Автоимпорт» 8 точек продаж автомобилей с пробегом, мультибрендовые сервисы, служба проката и эвакуатора автомобилей, автошкола. В холдинге активно развита корпоративная культура, среди сотрудников проходит спартакиада, в которую входят соревнования по 15 видам спорта. Об успехах компании как в бизнесе, так и в спорте, нередко рассказывают в средствах массовой информации рязанского региона.