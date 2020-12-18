«Газпром межрегионгаз Рязань» помог детям-инвалидам поучаствовать в Чемпионате России по футболу
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» оказало содействие сборной команде Рязанской области по футболу среди детей с ограниченными возможностями по зрению, оплатив тесты на COVID-19 участникам. Результаты тестирования были нужны спортсменам для участия в соревнованиях.
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» оказало содействие сборной команде Рязанской области по футболу среди детей с ограниченными возможностями по зрению, оплатив тесты на COVID-19 участникам.
Результаты тестирования были нужны спортсменам для допуска к соревнованиям.
С 12 по 16 декабря в подмосковном Раменском футболисты успешно выступили на Чемпионате, завоевав «бронзовые» награды.