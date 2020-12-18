«Газпром межрегионгаз Рязань» помог детям-инвалидам поучаствовать в Чемпионате России по футболу

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» оказало содействие сборной команде Рязанской области по футболу среди детей с ограниченными возможностями по зрению, оплатив тесты на COVID-19 участникам. Результаты тестирования были нужны спортсменам для участия в соревнованиях.