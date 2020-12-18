Фомин поучаствовал в заседании президиума Совета законодателей

В работе приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. В повестке заседания рассмотрели вопрос совершенствования федерального и регионального законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию.

Заседание президиума Совета законодателей России прошло в пятницу, 18 декабря, в Совете федерации. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В работе приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. В повестке заседания рассмотрели вопрос совершенствования федерального и регионального законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию.

Во время обсуждения вопроса сообщили, что работа по приведению региональных нормативных правовых актов в соответствие с поправками в Конституцию является приоритетным направлением в деятельности законодательных собраний.

Комментируя итоги заседания президиума Совета законодателей, глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что в настоящее время значительно расширяются меры поддержки как на федеральном, так и региональном уровне.

«На сегодня реализуется много инициатив президента Владимира Путина по поддержке граждан. И это сейчас очень актуально на фоне ситуации с пандемией. Но людям сложно отследить все принятые решения, зачастую они не могут найти информацию о том, что им положено. Считаю очень важной проблему, затронутую в ходе заседания президиума Совета законодателей по организации четкой системы информирования граждан, — подчеркнул Аркадий Фомин. — Важно, чтобы не человек сам искал информацию о выплатах, преференциях и так далее, а льготы должны идти за человеком. И процедуру их получения необходимо максимально упростить».

Также парламентарии обсудили темы совершенствования механизмов обращения с медицинскими отходами. Кроме того, рассматривались меры по обеспечению плодородия земель сельхозназначения, включая государственную поддержку этого направления.