Экс-сотрудника рязанской колонии осудили за взятку
Суд установил, что с июля 2019 по февраль 2020 года заместитель дежурного помощника начальника колонии в Скопинском районе получил от одного из осужденных взятку в размере 90 тысяч рублей. За это он пронес на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны для осужденных.
Экс-сотрудника рязанской колонии осудили за взятку. Об этом в пятницу, 18 декабря,
Суд установил, что с июля 2019 по февраль 2020 года заместитель дежурного помощника начальника колонии в Скопинском районе получил от одного из осужденных взятку в размере 90 тысяч рублей. За это он пронес на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны для осужденных.
«Преступная деятельность должностного лица выявлена и пресечена в результате межведомственного взаимодействия региональных управлений ФСИН и ФСБ России», — пояснили в следкоме.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 290 УК и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Приговор не вступил в силу.