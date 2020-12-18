Экс-сотрудника рязанской колонии осудили за взятку

Суд установил, что с июля 2019 по февраль 2020 года заместитель дежурного помощника начальника колонии в Скопинском районе получил от одного из осужденных взятку в размере 90 тысяч рублей. За это он пронес на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны для осужденных.

Экс-сотрудника рязанской колонии осудили за взятку. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил региональный следком.

Суд установил, что с июля 2019 по февраль 2020 года заместитель дежурного помощника начальника колонии в Скопинском районе получил от одного из осужденных взятку в размере 90 тысяч рублей. За это он пронес на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны для осужденных.

«Преступная деятельность должностного лица выявлена и пресечена в результате межведомственного взаимодействия региональных управлений ФСИН и ФСБ России», — пояснили в следкоме.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 290 УК и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Приговор не вступил в силу.