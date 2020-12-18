Девелопер «Мармакс» приступил к озеленению Рязани растениями из Германии

С растениями работала команда лучших специалистов, среди которых: ландшафтные архитекторы, дизайнеры, инженеры садово-паркового строительства, садовники, экологи. Команда специально приехала из Европы и Москвы.

Специалисты компании приступили к оформлению дворов своих жилых комплексов: из Германии приехала первая партия растений питомника Lorberg.

«Мы уделяем особое внимание ландшафту и наполнению дворов наших будущих жилых комплексов. Среди деревьев и кустарников, которые нам доставили: ирга „Балерина“, липа „Тилиа Кордата“, сирень „Меери“, чубушник венечный̆, гортензия „Ванила фрейзи“, сосна горная „Муго Мугус“ и многое другое», — рассказывает product-менеджер «Мармакс» Анастасия Ильина.

С растениями работала команда лучших специалистов, среди которых: ландшафтные архитекторы, дизайнеры, инженеры садово-паркового строительства, садовники, экологи. Команда специально приехала из Европы и Москвы.

За три дня непрерывных работ нам удалось:

поднять растения на крышу ЖК «Наследие Современности» для оформления открытой̆ террасы для жителей̆;

для оформления открытой̆ террасы для жителей̆; оформить место посадки и посадить центральное дерево ландшафтной̆ композиции — Липу «Тилиа Кордата», на стилобатной̆ части двора ЖК «Достояние на Чапаева»;

разгрузить, распределить и подготовить к зимовке растения, которые совсем скоро будут радовать жителей̆ паркового квартала «Голландия».

«Мы с уверенностью можем сказать, что вы полюбите свой дом не только как уютную квартиру, но и как пространство, настоящую экосистему для комфортной̆ жизни», — отметили в пресс-службе.