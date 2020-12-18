Девелопер «Мармакс» приступил к озеленению Рязани растениями из Германии
С растениями работала команда лучших специалистов, среди которых: ландшафтные архитекторы, дизайнеры, инженеры садово-паркового строительства, садовники, экологи. Команда специально приехала из Европы и Москвы.
Специалисты компании приступили к оформлению дворов своих жилых комплексов: из Германии приехала первая партия растений питомника Lorberg.
«Мы уделяем особое внимание ландшафту и наполнению дворов наших будущих жилых комплексов. Среди деревьев и кустарников, которые нам доставили: ирга „Балерина“, липа „Тилиа Кордата“, сирень „Меери“, чубушник венечный̆, гортензия „Ванила фрейзи“, сосна горная „Муго Мугус“ и многое другое», — рассказывает product-менеджер «Мармакс» Анастасия Ильина.
С растениями работала команда лучших специалистов, среди которых: ландшафтные архитекторы, дизайнеры, инженеры садово-паркового строительства, садовники, экологи. Команда специально приехала из Европы и Москвы.