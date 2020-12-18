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Дело о желтых выбросах у рязанского предприятия закрыли из-за отсутствия правонарушения
27 ноября рязанцы жаловались на выбросы и лимонно-желтый дым из труб «ЭкоСервис МВ». Экологическая лаборатория минприроды взяла пробы воздуха. Ведомство начало административное расследование.

Дело о желтых выбросах у рязанского предприятия закрыли из-за отсутствия состава правонарушения. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщило региональное минприроды

27 ноября рязанцы жаловались на выбросы и лимонно-желтый дым из труб «ЭкоСервис МВ». Экологическая лаборатория минприроды взяла пробы воздуха у дома №3Е на улице Сельских строителей. Превышения загрязняющих веществ эксперты не выявили.

Министерство возбудило административное расследование в отношении ООО «ЭкоСервис МВ» по признакам «Несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений» (статья 8.1 КоАП).

Проверяющие нашли источник появления желтого дыма. Им оказалась печь для плавления свинца в формы.

«Предприятием представлена информация об указанных выбросах: нарушение технологической дисциплины сотрудником предприятия посредством использования пиротехнического устройства и принятых административных мерах», — отметили в минприроды.

В ведомстве уточнили, что при правильно протекающем технологическом процессе «не характерны выбросы яркого цвета от таких видов источников».

«Вместе с тем, пиротехнические изделия выделяют в процессе горения, загрязняющие атмосферу вещества, однако их количество незначительно и не оказывает существенного воздействия на организм человека, что подтвердилось замерами передвижной лаборатории», — говорится в сообщении.

Расследование установило, что количество источников выбросов соответствует материалам инвентаризации, которые оснащены пылегазоочистными установками. Неучтенных источников выбросов специалисты не нашли.

В итоге дело об административном правонарушении прекратили. Рязанское минприроды добавило, что в адрес предприятия направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха.