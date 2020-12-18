Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Банк России сообщил, что в дальнейшем произойдет снижение ключевой ставки. По прогнозу ЦБ, в «условиях проводимой денежно-кредитной политики» годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом сообщил
«Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%", — говорится в сообщении.
Банк России сообщил, что в дальнейшем произойдет снижение ключевой ставки.
По прогнозу ЦБ, в «условиях проводимой денежно-кредитной политики» годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.