Воспитательница детсада под Костромой избивала детей

В городе Галиче Костромской области 45-летняя воспитательница детского сада избивала детей. Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В городе Галиче Костромской области 45-летняя воспитательница детского сада избивала детей. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

В начале декабря в полицию обратилась заведующая местного детского сада, которой поступили жалобы от родителей. Оказалось, что дети отказываются ходить в детский сад из-за жестокого поведения одной из сотрудниц учреждения.

Подопечными воспитательницы были дети от четырех до шести лет. Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина своей вины не признала.